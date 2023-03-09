Кыргызстан разрабатывает план действий по обеспечению безопасности здоровья

Кыргызстан приступил к разработке плана действий по обеспечению безопасности здоровья.
Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
По его данным, ведомство совместно с региональным офисом Европейского бюро ВОЗ проводит ориентационное совещание по проведению совместной внешней оценки основных возможностей страны по реализации Международных медико-санитарных правил.
Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев отметил, что проведение совместной внешней оценки позволит стране разработать план дальнейших действий по укреплению системы здравоохранения, а также призвал участников совещания использовать подход с учетом всех рисков — это инфекционные заболевания, пищевая безопасность, устойчивость к противомикробным препаратам и другие.
Спецпредставитель регионального директора ЕРБ ВОЗ в Кыргызстане Шахин Хусейнов подчеркнул, что Кыргызстан — первая страна в Центрально-Азиатском регионе, которая проводит совместную внешнюю оценку во второй раз, что свидетельствует о приверженности страны в наращивании потенциала в области обеспечения безопасности здоровья. В свою очередь, ВОЗ окажет всемерную поддержку в разработке и реализации разработанного плана.
Совместная внешняя оценка будет проведена международными экспертами Всемирной организации здравоохранения в июне.
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