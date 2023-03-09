В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

В Ошской области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации Института сейсмологии КР, землетрясение магнитудой 3 зарегистрировано 9 марта в 10:42. Толчки силой 2 балла ощущались в селах Ачык-Суу и Сары-Могол Алайского района.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.



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