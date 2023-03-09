В Бишкеке мужчина произвел самовольное захоронение на закрытом кладбище. Его судили

Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, который произвел незаконное захоронение на закрытом кладбище. Постановление размещено на сайте Верховного суда.



Органы следствия обвинили А. Ф. в том, что он, находясь на Юго-западном кладбище, расположенном в селе Орок близ Бишкека, выражаясь нецензурной бранью и с угрозой применить насилие в отношении заведующего кладбищем и милиционера, самовольно организовал незаконное захоронение без каких-либо правоустанавливающих документов на участок.

При этом, по данным правоохранительных органов, мужчина знал, что кладбище закрыто для погребения.

Во время судебного заседания адвокат А. Ф. ходатайствовал о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Потерпевший - заведующий кладбищем - подтвердил, что соглашение о примирении сторон подписано им лично, причиненный ущерб возмещен, и он отказывается от поддержания обвинения.

Суд постановил производство по уголовному делу по обвинению А. Ф. в совершении преступления по статье 214 "Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения" прекратить за примирением сторон.



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