ГКНБ КР: В отношении контрабанды электрических проводов

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Управлением ГКНБ КР по Баткенской области и Баткенским ПОГО ПС ГКНБ КР, в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью 7 марта задержан автомобиль марки «Фольксваген Крафтер» белого цвета, под управлением гражданина КР «С.М.С.».

При осмотре, внутри автомашины обнаружен контрабандный груз в виде электрических проводов, производства РТ, общей стоимостью превышающей 500 тыс.сомов, направлявшийся из Лейлекского района вглубь территории КР.

По результатам работы, противоправная деятельность вышеуказанного гражданина задокументирована, автомобиль и груз водворены на стоянку, под ответственное хранение.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.