Скандал в новостройке «Ак-Ордо». Местного депутата арестовали на пять суток

Депутата Новопавловского айыльного кенеша Тилека Койбакова арестовали на пять суток.
Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что Тилека Койбакова задержали в административном порядке за мелкое хулиганство.
Напомним, Тилек Койбаков 3 марта пришел в новостройку «Ак-Ордо», где сносили дома, в пьяном виде. Между депутатом Новопавловского айыльного кенеша и местными жителями произошла перепалка, в ходе которой Кобакова едва не избили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/260206/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!