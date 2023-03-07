Скандал в новостройке «Ак-Ордо». Местного депутата арестовали на пять суток

Депутата Новопавловского айыльного кенеша Тилека Койбакова арестовали на пять суток.

Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что Тилека Койбакова задержали в административном порядке за мелкое хулиганство.

Напомним, Тилек Койбаков 3 марта пришел в новостройку «Ак-Ордо», где сносили дома, в пьяном виде. Между депутатом Новопавловского айыльного кенеша и местными жителями произошла перепалка, в ходе которой Кобакова едва не избили.



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