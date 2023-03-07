ГКНБ: О пресечении контрабанды ГСМ

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные автомашины водворены на штрафную стоянку и опечатаны.

ГКНБ Кыргызской Республики, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений на контрольно-пропускных пунктах и стационарных пунктах Чуйской области, а также пресечения контрабандного ввоза ГСМ на территорию КР, задержаны 2 большегрузные автомашины с дизельным топливом.

Так, выявлены отдельные хозяйствующие субъекты, которые без соблюдения каких-либо норм безопасности производили заправку в одном из частных домов в с.Чалдыбар, где осуществляется сбор ГСМ из РК малыми партиями. Далее, топливо на большегрузных автомашинах отправлялось в южные регионы для реализации.

В рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЖУИ на стационарном посту «Сосновка», 3 марта 2023 года были задержаны 2 грузовые автоцистерны марки «DAF». В результате осмотра были выявлены факты нарушения целостности пломб, а также использования поддельных сопроводительных документов на ГСМ. Указанные автомашины водворены на штрафную стоянку и опечатаны.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга вовлеченных должностных лиц контролирующих служб (ГНС и ГПС), дислоцированных на КПП «Чалдовар - Автодорожный» и возмещения нанесенного ущерба государству.

