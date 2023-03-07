ГКНБ: О пресечении контрабанды ГСМ

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные автомашины водворены на штрафную стоянку и опечатаны.
ГКНБ Кыргызской Республики, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений на контрольно-пропускных пунктах и стационарных пунктах Чуйской области, а также пресечения контрабандного ввоза ГСМ на территорию КР, задержаны 2 большегрузные автомашины с дизельным топливом.
Так, выявлены отдельные хозяйствующие субъекты, которые без соблюдения каких-либо норм безопасности производили заправку в одном из частных домов в с.Чалдыбар, где осуществляется сбор ГСМ из РК малыми партиями. Далее, топливо на большегрузных автомашинах отправлялось в южные регионы для реализации.
В рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЖУИ на стационарном посту «Сосновка», 3 марта 2023 года были задержаны 2 грузовые автоцистерны марки «DAF». В результате осмотра были выявлены факты нарушения целостности пломб, а также использования поддельных сопроводительных документов на ГСМ. Указанные автомашины водворены на штрафную стоянку и опечатаны.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга вовлеченных должностных лиц контролирующих служб (ГНС и ГПС), дислоцированных на КПП «Чалдовар - Автодорожный» и возмещения нанесенного ущерба государству.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!