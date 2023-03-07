Фильм «Шамбала» кыргызского режиссера завоевал приз фестиваля в Греции

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкбая Суйундукова получил приз Liber Films International Festival.

Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Лента признана лучшей в программе января и февраля.

«Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» при участии киностудии «Айтыш фильм».

Как отмечается, сезонные победители получают право участвовать в ежегодной церемонии, которая состоится в октябре 2023 года в Афинах.



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