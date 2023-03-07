ВОЗ поможет Кыргызстану модернизировать сферу здравоохранения

Главу ВОЗ пригласили посетить Бишкек в любое удобное для него время.
В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по развитию сферы здравоохранения республики. Жээнбек Кулубаев предложил сделать акцент на расширении потенциала первичной медицинской помощи, создании централизованной базы данных, повышении устойчивости Кыргызстана к чрезвычайным ситуациям, усилении профилактики неинфекционных заболеваний и коронавируса.
Тедрос Гебрейесус отметил, что Всемирная организация здравоохранения поможет стране с реализацией приоритетных задач в области развития системы здравоохранения.
Главу ВОЗ пригласили посетить Бишкек в любое удобное для него время.
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