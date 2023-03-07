Погранслужба КР опровергла данные об открытии КПП на границе с Таджикистаном

«Об этом нет и речи», — добавили в ведомстве.



Информация о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта на кыргызско-таджикской государственной границе не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана.

«Об этом нет и речи», — добавили в ведомстве.

Ранее радио «Озоди» со ссылкой на начальника Таможенной службы Согдийской области РТ Зафара Махмадиева сообщило, что кыргызская сторона намерена возобновить работу КПП на кыргызско-таджикской границе.

По его словам, «в настоящее время идет подготовка к возобновлению работы пунктов пропуска. Цель властей соседней страны — открытие границ, наши границы не были закрыты».



Ссылка: https://24.kg/vlast/260177/