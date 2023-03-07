Вредно ли для организма УЗИ и как часто его можно делать

Вредно ли делать УЗИ для организма, рассказали специалисты Национального хирургического центра им. М. Мамакеева.

Ультразвуковое исследование является довольно популярным диагностическим методом, позволяющим выявить разнообразные патологии и заболевания. Вредно ли делать УЗИ для организма, рассказали специалисты Национального хирургического центра им. М. Мамакеева.

Возможности ультразвука

"Ультразвуковые волны, проходя сквозь ткани человека, имеющие разнообразную плотность, частично отражаются от них. Разная степень отражения улавливается датчиками и выводится на экран монитора, где в реальном времени можно оценить контуры и плотность исследуемых органов", - отметили в НХЦ.

Как часто можно делать УЗИ?

"Ученые и медики признают, что специфичных и общих противопоказаний у ультразвуковой диагностики нет, в отличие от рентгена. Ведь ультразвуковые волны не могут накапливаться в организме и как-то повлиять на его функционирование. А значит и ответ на вопрос, сколько раз можно делать УЗИ, только один: частота зависит от индивидуальной необходимости каждого отдельного человека", - рассказали в медучреждении.

Единственное ограничение, по данным медиков, - в области воздействия ультразвукового аппарата должна быть здоровая, а не поврежденная кожа.

Вредно ли делать УЗИ при беременности?

"Многие женщины боятся делать УЗИ на ранних сроках беременности, но на самом деле это обязательная процедура, поскольку позволит выявить целый ряд патологических изменений, получить полную информацию о состоянии плода и околоплодных оболочек, при этом вовремя предпринять соответствующие меры, чтобы спасти жизнь ребенку и сохранить здоровье матери", - заключили в хирургическом центре.



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