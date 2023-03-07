Милиционеры и эксперт Ленинского РУВД задержаны по делу о попытке скрыть изнасилование

Следователей и эксперта Ленинского РУВД Бишкека задержали по делу об укрывательстве.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

Они сообщили, что 13-летняя А. Ж. покончила с собой в апреле 2022 года. За пять месяцев до этого (в ноябре 2021 года) в Свердловское РУВД Бишкека обратился ее брат. Он просил найти А. Ж. Через три дня девочку нашли. Выяснилось, что она была с 21-летним парнем, с которым вступила в половой контакт.

После выяснения всех обстоятельств дело передали в Ленинское РУВД по территориальности совершения преступления.

В Ленинском РУВД пострадавшую допросили, было возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В итоге подозреваемого не взяли под стражу, а дело закрыли. Эксперт, по данным силовиков, дала заключение, что девочка в свои 13 лет выглядела на 17-18.

Затем девочка покончила с собой. Чем вызван суицид, пока не установлено. Однако известно, что брат А. Ж. написал заявление. Он считает, что в ноябре 2021 года его сестра подверглась насилию.

На днях Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух следователей УВД Ленинского района и эксперта. Все трое взяты под стражу, также был задержан подозреваемый в изнасиловании девочки.

По некоторым данным, следователи Генпрокуратуры проверяют сотрудников Свердловского РУВД, а также руководство прокуратуры и РУВД Ленинского района столицы.



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