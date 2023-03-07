Состоится ли митинг ветеранов МВД в Бишкеке?

Состоится ли митинг ветеранов МВД с требованием повысить пенсии пока неизвестно.

По крайне мере в пресс-службе МВД Кыргызстана не дают никакого ответа. Между тем, военный правозащитник Анвар Сартаев подтвердил нашему изданию vb.kg, что данный митинг планировался на 10 марта этого года.

Состоится ли митинг ветеранов МВД в Бишкеке?

"Я поддерживаю ветеранов МВД и предложил провести митинг в парке имени Максима Горького и хотел взять ответственность проведения данной акции, предлагая создать инициативную группу "Защитим защитников отечества и правопорядка". Основной задачей данного мероприятия должно была быть встреча с председателем кабмина и секретарём Совбеза, но в связи с тем, что ветераны МВД и других силовых структур не дали согласие войти в вышеназванную инициативную группу, то я решил не проводить митинг и не обращаться к мэру города Бишкека с уведомлением", - сказал он.

Как стало известно на момент публикации материала со слов источника в МВД, ветераны правоохранительных органов отменили свою акцию в связи с тем, что руководство МВД пообещало решить их вопрос.

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