"Вечерний Бишкек" назвали рупором посла США

В итоге страна должна присоединиться к Западу и "максимально соблюдать" антироссийские санкции.
Проамериканские СМИ в Киргизии объявили информационную войну послу России в республике Николаю Удовиченко. Количество негативных публикаций стало резко расти после назначения в декабре прошлого года нового посла США в Бишкеке Лесли Вигери. Последний информационный залп по Удовиченко прогремел 6 марта в газете "Вечерний Бишкек", пишет телеграмм-канал "Взгляд на Восток".
Посла обвинили в отсутствии работы с прессой и общественными организациями, что сводит на нет "мягкую силу" России в Киргизии и во всей Центральной Азии. А вот новый посол США, наоборот, активно встречается с представителями СМИ и формирует позитивный имидж Штатов.
"Вечерний Бишкек" находится в тесной связи с посольством США через американский фонд по международному развитию (USAID), издание дважды премировалась американцами "за продвижение демократических ценностей". Так что нет особого секрета в заказчике статьи.
Вигери в первом же интервью после назначения в Киргизию обозначил, что его главной задачей станет разжигание русофобии в республике. В итоге страна должна присоединиться к Западу и "максимально соблюдать" антироссийские санкции. Однако есть и секретное задание – вернуть военную базу США, которая использовалась для переброски солдат и грузов в Афганистан. Судя по резкой критике российского коллеги, дела у американца в Бишкеке идут из рук вон плохо.
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