Не применяющих электронную накладную предпринимателей предлагают штрафовать

В Кыргызстане предпринимателей, не применяющих электронную товарно-транспортную накладную (ЭТТН), предлагают штрафовать.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

Депутаты во втором чтении рассматривают законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, инициированный кабмином.

«Принято предложение о введении штрафных санкций с 1 января 2024 года за неиспользование ЭТТН. Но при этом предлагается снизить размер взыскаемых денег. За первое нарушение будет предупреждение, за второе — для частных лиц 3 тысячи сомов, для юридических 13 тысяч сомов. Далее если нарушение повторится, то для физлиц 10 тысяч сомов, для юрлиц — 28 тысяч сомов», — сказал Искендер Асылкулов.

Чиновник отметил, что при оплате штрафа в течение 30 дней его сумму обещают снизить до 70 процентов.

Напомним, субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров, обязаны с 1 января 2023 года зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и применять электронную товарно-транспортную накладную. На 26 декабря 2022-го 13 тысяч 880 предпринимателей были зарегистрированы в системе.

Отметим, 2 марта в Бишкеке в сквере имени Максима Горького митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов. В частности, на акцию протеста вышли предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.

Собравшиеся выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Торговцы требуют оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли.



Ссылка: https://24.kg/vlast/260099/