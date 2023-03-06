Обсуждение налоговой политики. Депутат требует личного присутствия главы кабмина

Рассматривается очень серьезный вопрос, вносится много изменений.
Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике потребовала личного присутствия главы кабмина Акылбека Жапарова и министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева при обсуждении изменений в налоговую политику страны.
Отметим, народным избранникам во втором чтении представили законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, инициированный кабмином.
«Рассматривается очень серьезный вопрос, вносится много изменений. Общественность бурно обсуждает нововведения. Бывает задевают честь депутатов из-за этого вопроса. Некоторые пишут, что лоббисты выполняют просьбу кабмина. Акылбек Усенбекович говорил, что придет на второе чтение. Он сам должен прийти. Должен прийти и министр экономики и коммерции. Почему они присылают заместителей? По казино то же самое было. Очернили депутатов, сами убежали. Что изменилось с тех пор, сколько денег поступило в бюджет?» — задалась вопросом Камила Талиева.
Нардеп отметила, что со стороны предпринимателей много нареканий относительно изменений в сфере налогообложения.
Отметим, 2 марта в Бишкеке в сквере имени Максима Горького митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов. В частности, на акцию протеста вышли предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.
Собравшиеся выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Торговцы требуют оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли.
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