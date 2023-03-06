Эрулан Кокулов предлагает штрафовать за курение электронных сигарет в общественных местах

Депутат Эрулан Кокулов предлагает ввести штрафы за курение электронных сигарет в неустановленных местах.
В законопроекте, опубликованном на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения, он отмечает, что каждый человек должен быть осведомлен о разрушительных последствиях употребления электронных систем доставки никотина, в том числе о смертельной опасности веществ, выделяемых электронными сигаретами.
Должны быть предусмотрены все законные или иные меры для защиты граждан от их воздействия, считает инициатор. Он предлагает внести изменения в Кодекс о правонарушениях.
Так, Кокулов предлагает прописать норму, согласно которой курение табачных изделий, электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет, в неустановленных местах влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тыс. сомов).
Нарушение правил обязательного отвода мест для курящих табак, электронные системы доставки никотина, в том числе электронные сигареты, требований о размещении наглядной информации о местах курения или оборудования таких мест влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тыс. сомов), на юридических лиц – 130 расчетных показателей (13 тыс. сомов).
Реализация табачных изделий, электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет без медицинских предупреждений или информационных надписей, предусмотренных законом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тыс. сомов), на юридических лиц – 170 расчетных показателей (17 тыс. сомов).
Реализация табачных изделий, электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет с нарушением требований законодательства о превышении допустимых уровней вредных веществ, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7,5 тыс. сомов), на юридических лиц – 230 расчетных показателей (23 тыс. сомов).
Реализация табачных изделий, электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет детям, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тыс. сомов), на юридических лиц – 170 расчетных показателей (17 тыс. сомов).
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