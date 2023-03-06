Женщину с детьми лишили жилья: президент встретился с Марал Шараболотовой

Она осталась с четырьмя детьми на улице.
Сегодня Садыр Жапаров внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо» в Бишкеке и встретился с Марал Шараболотовой, дом которой на днях снесли по решению суда. Она осталась с четырьмя детьми на улице.
Как сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, эта новость вызвала широкий общественный резонанс, в связи с чем Садыр Жапаров решил разобраться в сути дела на месте.
«Глава государства расспросил ее об обстоятельствах случившегося, побеседовал с местными жителями.
Семья женщины около 10 лет назад приобрела земельный участок по доверенности и жила в построенном доме с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Как оказалось, в 2017 году на этот же участок другие лица получили Красную книгу во время действия моратория. Судебные органы признали домостроение женщины незаконно построенным и постановили снести. Вследствие деятельности недобросовестных лиц подобная проблема наблюдается у многих граждан», — отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, Садыр Жапаров поручил разобраться и привлечь к ответственности всех виновных лиц.
Ранее сообщалось, что в жилмассиве «Ак-Ордо» Сокулукского района снесли дом женщины с четырьмя детьми. Марал Шараболотова рассказывала, что ее выселили и теперь ей некуда идти. «Мой дом снесли, ссылаясь на решение суда. Куда я теперь пойду с четырьмя детьми?» — плакала она.
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