В Генпрокуратуре Нидерландов подозревают, что компаний, обходящих санкции, станет больше.
Количество компаний и заинтересованных лиц в Нидерландах, которым удается успешно обходить санкции, наложенные на Россию, постепенно увеличивается, заявили в голландской прокуратуре. Об этом сообщает издание NL Times.
По мнению надзорного органа страны, ключом к обходу санкций является транспортировка товаров в государства, близкие к России. Это связано с тем, что хотя экспорт из стран Евросоюза в Россию резко сократился после введения санкций, этого нельзя сказать об экспорте в страны, близкие к России.
Согласно торговым данным Организации Объединенных Наций, например, только в период с марта по ноябрь 2022 года экспорт в Кыргызстан из Нидерландов увеличился на 142 процента по сравнению с 2021 годом. За последний год прирост экспорта из Кыргызстана в Россию также увеличился на 233 процента.
В Генпрокуратуре Нидерландов подозревают, что компаний, обходящих санкции, станет больше. «Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет обхода санкций», — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в случае, когда в накладных указана другая страна, сложно доказать, что товары предназначены для России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/260031/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!