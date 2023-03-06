Экспорт в Кыргызстан из Нидерландов увеличился на 142 процента

В Генпрокуратуре Нидерландов подозревают, что компаний, обходящих санкции, станет больше.



Количество компаний и заинтересованных лиц в Нидерландах, которым удается успешно обходить санкции, наложенные на Россию, постепенно увеличивается, заявили в голландской прокуратуре. Об этом сообщает издание NL Times.

По мнению надзорного органа страны, ключом к обходу санкций является транспортировка товаров в государства, близкие к России. Это связано с тем, что хотя экспорт из стран Евросоюза в Россию резко сократился после введения санкций, этого нельзя сказать об экспорте в страны, близкие к России.

Согласно торговым данным Организации Объединенных Наций, например, только в период с марта по ноябрь 2022 года экспорт в Кыргызстан из Нидерландов увеличился на 142 процента по сравнению с 2021 годом. За последний год прирост экспорта из Кыргызстана в Россию также увеличился на 233 процента.

В Генпрокуратуре Нидерландов подозревают, что компаний, обходящих санкции, станет больше. «Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет обхода санкций», — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в случае, когда в накладных указана другая страна, сложно доказать, что товары предназначены для России.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/260031/