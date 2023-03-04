ГКНБ КР: За получение взятки задержан руководитель отдела ГУ «Бишкекглавархитектура»

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе следствия получены неопровержимые данные, подтверждающие противозаконную деятельность «Д.Ш.С.».
ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по выявлению и устранению системной коррупции в работе государственных органах пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными должностными лицами ГУ «Бишкекглавархитектура» и Госагентства архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Ответственные должностные лица на регулярной основе организовали получение крупных денежных средств в виде взятки за положительное решение вопросов по предоставлению муниципальных земельных участков на территории города Бишкек.
В рамках возбуждённого уголовного дела, в результате проведения комплекса специальных следственных действий, задержан главный архитектор одного из районов города Бишкек «Д.Ш.С.».
В ходе следствия получены неопровержимые данные, подтверждающие противозаконную деятельность «Д.Ш.С.».
Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других должностных лиц, причастны к данной коррупционной схеме.
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