Бишкекчанам рассказывают о важности сортировки мусора

Экоактивисты объясняют горожанам, насколько важна сортировка мусора и как она влияет на качество экологии.

Муниципальное предприятие "Тазалык" совместно с экоактивистами – Таалайбеком Асейиновым и Канышай Рыспековой - проводят работу по пропаганде сортировки мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Экоактивисты объясняют горожанам, насколько важна сортировка мусора и как она влияет на качество экологии.

В разделенном состоянии компоненты мусора являются вторичным сырьем для производства новых товаров. К примеру, пластик, стекло, металл переплавляют, и они поступают опять на производство в качестве сырья.

Бумага, текстиль измельчаются и из их волокна также изготавливают продукцию.

Напомним, мусоросортировочные пункты установлены на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Панфилова, возле ТРЦ "Бишкек Парк" , на пересечении улиц Раззакова и Жумабека, Токтогула и Шопокова.

В общем, мэрия города Бишкека планирует построить 50 пунктов по сбору и сортировке мусора.





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