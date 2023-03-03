В Бишкеке 8 марта пройдет ежегодный марш за права женщин

В Бишкеке возле здания Дворца спорта 8 марта пройдет ежегодный мирный марш женской солидарности против гендерного насилия и дискриминации.
Об этом сообщили в феминистском движении «8/365».
По его данным, в Кыргызстане растет количество случаев домогательства в отношении женщин в общественных местах. Но милиция и суды не реагируют должным образом на такие преступления.
«Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами составляет 30 процентов. Из-за нехватки учреждений дошкольного образования женщины вынуждены сидеть с детьми или работать удаленно и нести двойную нагрузку. Закон о гендерном равенстве не работает. Даже в госуправлении на сегодня среди министров всего две женщины», — отметили организаторы марша.
Представительницы движения напомнили, что в 7 областях, 40 районах, 32 малых городах и 453 айыл окмоту нет ни одной женщины-руководительницы. Правозащитницы также требуют ввести уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, открыть кризисные центры в каждом регионе, прекратить давление на свободу слова.
Напомним, 8 марта 2020-го во время марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Год они добивались справедливости. В феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года. В 2021 и 2022 годах мирные акции прошли без происшествий.
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