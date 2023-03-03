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Азамату Медербек уулу необходима помощь для пересадки почки

Жителю Токмака Азамату Медербек уулу необходима операция по пересадке почки.

Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По их словам, донором выступает мама Азамата.

«В 2018 году он обратился в поликлинику, так как его стали беспокоить отеки. Тогда и выяснилось, что у него хронический гломерулонефрит. Он получает гемодиализ три раза в неделю. Теперь выяснилось, что необходима операция по пересадке почки. Ее согласились провести врачи в Анталии в клинике Medical Park. Ее стоимость $15 тысяч. Донором выступает его мама», — рассказали родные Азамата.

Желающие помочь Азамату Медербек уулу могут перечислить деньги:
«Элсом» +996703992789

О! Деньги +996703992789

MBank +996703992789

«Элкарт» 9417039009142957

Optima Bank в сомах: 4169585359431011

в долларах: 4169585359814307

     

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259877/ 

           

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