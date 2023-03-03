Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем государственного флага

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил жителей страны с Днем государственного флага.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что в последнее десятилетие прошлого века Кыргызстан, обретя независимость, открыл новую страницу своей истории, начав прежде всего принимать государственные символы. И сегодня республика отмечает День принятия государственного флага.

«Поздравляю всех с Днем принятия нашего государственного флага, который гордо развевается на фоне гор как знак победы, успеха, патриотизма! Являясь государственным символом страны, флаг отличает ее, он олицетворяет суверенитет и указывает путь в справедливое, светлое будущее. Государственный флаг должен укреплять и объединять изнутри весь народ, общество, способствовать возвышению их интересов над личными, узкими интересами, племенными, религиозными, территориальными исключениями, служить пробуждению общенародной национальной гордости, благородства, нравственности, здравого смысла и терпимости», — заявил президент.

Поскольку цвета и элементы государственного флага основаны на исторической, социальной, духовной и художественно-эстетической культуре народа, они являются символами, глубоко укоренившимися в мировоззрении и душе народа. По словам Садыра Жапарова, их отражение на флаге государства укрепляет веру в дух предков, древние верования нашего народа и мирное, благополучное будущее республики. Поэтому у этого знамени свое особое место в истории! Никто не имеет права забывать об этом!

«Развевающееся красное знамя независимости, содержащее атрибутику солнца, излучающее 40 лучей, подобно 40 витязям Манаса, и символ түндүк, олицетворяющий объединение всего народа для достижения единой цели, и есть самое главное счастье нашего народа! Желаю нашему сплоченному народу мира, благополучия и достатка! Пусть наше знамя свободы возносится ввысь и развевается вовеки веков! Пусть в нашей стране будут мир, чистое небо и светлое будущее!» — говорится в поздравлении.



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