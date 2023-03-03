С начала года в Кыргызстане сильнее всего подорожали продукты питания

С 1 января по 17 февраля инфляция составила 2,8%, но продовольственные товары подорожали еще сильнее.

За первые полтора месяца этого года в Кыргызстане больше всего выросли цены на продукты питания. Об этом сообщает Национальный банк КР со ссылкой на исполняющую обязанности главы экономического управления Айнуру Мамбеткул кызы.

По ее словам, с 1 января по 17 февраля инфляция составила 2,8%.

Как выросли цены на разные виды товаров:

- продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,8%;

- алкогольные напитки, табачные изделия — на 1,7%;

- непродовольственные товары — на 1,7%;

- услуги — на 2,1%.

Sputnik Кыргызстан



