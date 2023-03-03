С начала года в Кыргызстане сильнее всего подорожали продукты питания

С 1 января по 17 февраля инфляция составила 2,8%, но продовольственные товары подорожали еще сильнее.
За первые полтора месяца этого года в Кыргызстане больше всего выросли цены на продукты питания. Об этом сообщает Национальный банк КР со ссылкой на исполняющую обязанности главы экономического управления Айнуру Мамбеткул кызы.
По ее словам, с 1 января по 17 февраля инфляция составила 2,8%.
Как выросли цены на разные виды товаров:
- продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,8%;
- алкогольные напитки, табачные изделия — на 1,7%;
- непродовольственные товары — на 1,7%;
- услуги — на 2,1%.
Sputnik Кыргызстан
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