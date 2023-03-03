ГКНБ КР: Выявлена без получения соответствующей лицензии организовывали на территории г.Ош и Ошской области профессиональную лотерею под названием «Ош сила»

Бишкек, "Саясат.kg". К.у.К. и Б.М.А. реализовывали билеты на участие в лотореи и получали за нее оплату через приложение «М-Банк»...

ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены граждане Кыргызской Республики К.у.К. и Б.М.А., которые в нарушение требований Закона Кыргызской Республики “О лотереях”, без получения соответствующей лицензии организовывали на территории г.Ош и Ошской области профессиональную лотерею под названием «Ош сила». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.218 ч.1 (Незаконная предпринимательская деятельность) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанным лицам неоднократно были направлены предписания о прекращении незаконной деятельности со стороны Южного управления службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, однако первые игнорируя выписанные предписания продолжали организацию лотереи.

В свою очередь К.у.К. и Б.М.А. реализовывали билеты на участие в лотореи и получали за нее оплату через приложение «М-Банк», а сам процесс проведения лотереи транслировался через «YouTube» канал.

В ходе обыска по месту проживания организаторов изъяты лототроны, документы от автомашин, подлежащие розыгрышу, лотерейные билеты и другие предметы и документы, имеющие отношение к расследуемому делу.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.