Какие вопросы задать работодателю на собеседовании?

Бишкек, "Саясат.kg". Уточните у интервьюера, сколько будет длиться встреча.

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Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Как и когда задавать вопросы

1. Уточните у интервьюера, сколько будет длиться встреча. Иначе вы можете оказаться в ситуации, когда вам говорят: «У нас осталось пять минут, задавайте вопросы». Естественно, что за такой отрезок времени мало что можно обсудить.

2. Правильно адресуйте вопросы. На первом интервью с рекрутером или HR-менеджером лучше говорить о миссии компании, ваших задачах в случае приёма на работу, корпоративной культуре. На встрече с руководителем можно углубиться в детали: используемые технологии, особенности проектов, иерархия и коммуникации, условия работы (зарплата, бонусы, премиальные). Если вас зовут на встречу с СЕО или операционным директором, можно узнать о планах компании на год, о стратегии её развития.

3. Вопросы, связанные с зарплатой, бонусами и премиями, лучше обсуждать с нанимающим менеджером напрямую.

4. Не оставляйте «слепых пятен». Если что-то в рассказе о вакансии кажется вам непонятным, неясным, сложным, проясняйте этот момент. Попытка отмахнуться от своих сомнений или предчувствий может в будущем обернуться разочарованием и демотивацией. Работодателям незачем идти на хитрость и обманывать ожидания кандидатов, но в формате собеседования они вполне могут не осветить какие-то моменты, которые для вас могут оказаться важными и принципиальными. Поэтому чем больше ясности и определённости для вас, тем лучше.

5. Перед интервью запишите свои вопросы. В процессе собеседования, от волнения или увлекшись беседой, вы можете забыть о какой-то важной детали. В этом случае записи не дадут вам упустить главное. И пусть приготовленных вопросов будет побольше, «с запасом». Не обязательно озвучивать весь список (возможно, какие-то ответы вы получите из основного рассказа интервьюера), но 3−5 уточнений — вполне хороший тон.

Примерный список вопросов

• «Расскажите, почему появилась эта вакансия?»

• «Давайте ещё раз обсудим задачи, которые входят в зону моей ответственности?»

• «Каким образом формируется вознаграждение? Что является условием получения бонуса? Оформление будет по трудовому договору?»

• «Кто будет моим руководителем?»

• «Расскажите немного о системе обучения и развития, которая есть у вас?»

• «А как у вас с…»

Менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова