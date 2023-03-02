Как обезопасить себя при поиске работы?

Бишкек, "Саясат.kg". Мы решили разобрать несколько ситуаций, когда стоит быть особенно бдительными.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

HeadHunter ведет постоянную работу по модерации вакансий и проверке работодателей, но бывают случаи, в которых выявить недобросовестного работодателя достаточно затруднительно. Мы решили разобрать несколько ситуаций, когда стоит быть особенно бдительными.

1. Много денег и мало требований

Часто недобросовестных работодателей можно распознать еще на этапе просмотра вакансии. Внимание стоит обратить на описание: если предлагают высокооплачиваемую должность, при этом не требуется опыт работы по профилю (а иногда и вовсе опыт не нужен), то, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Честные вакансии всегда имеют подробное описание обязанностей и требований к соискателю.

2. Нужно заплатить, чтобы взяли на работу

Представьте, вас приглашают на интервью и рассказывают об условиях найма и обязанностях, задают стандартные вопросы. В конце интервью сообщают, что вы приняты, но вот осталось совсем немного: перед началом работы необходимо пройти платные курсы.

Если работодатель навязывает соискателю платные услуги для получения работы — это, скорее всего, мошенничество. Добросовестный работодатель никогда не будет просить плату за трудоустройство, дополнительные услуги (рабочую форму, учебную литературу) или предлагать перевести деньги на счет «частного пенсионного фонда». Вы устраиваетесь на работу, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить их.

3. Заполнение анкеты и передача личных данных

Не разглашайте ваши личные данные до официального трудоустройства. На собеседовании вас могут попросить заполнить дополнительную анкету с подробной информацией — от паспортных данных до уровня вашего дохода и дохода родственников. Будьте внимательны — эти данные могут использовать мошенники!

4. Трудоустройство после испытательного срока

Испытательный срок — это нормальная практика для большинства компаний. Но сам факт испытательного срока и условия его прохождения, в том числе оплата, должны быть зафиксированы в трудовом договоре. Если вам предлагают официальное трудоустройство лишь после испытательного срока, то это является нарушением Трудового кодекса.

5. Сетевой маркетинг

На самом деле сетевой маркетинг — это способ распространения продукции через посредников, а не мошенничество. А вот то, что вас заставляют приобретать продукцию компании в качестве «начального вложения» и тем самым заманивают в финансовую пирамиду, не гарантируя при этом минимального оклада, отпуска, больничного и перечислений в пенсионный фонд — это мошенничество.

При таком виде деятельности, как правило, предлагают спокойную работу «с людьми» и высокий заработок. В качестве примера могут привести действующих сотрудников, которые за месяц заработали себе на дорогую машину. Но по факту ваша работа будет заключаться в поиске новых сотрудников, чтобы «отбить» первоначальные вложения. Подумайте, готовы ли вы тратить свое время на предложения от подобного рода организаций.

И не забывайте главное — всегда внимательно читайте документы, которые вы подписываете. Следите за тем, чтобы все условия, оговоренные с работодателем, были четко прописаны в трудовом договоре.

Как обезопасить себя при поиске работы?

1. С вами связались по вопросу трудоустройства и представились сотрудником headhunter.kg? Это могут быть мошенники. Сотрудники нашей компании никогда не звонят соискателям с предложением работы или подработки.

2. Старайтесь общаться с проверенными работодателями на headhunter.kg

3. Будьте бдительны в социальных сетях

4. Если вам предлагают работу в сообщении в мессенджере или социальной сети, убедитесь, что автор — реальная компания. Например, вы можете запросить ссылку на вакансию, размещённую на headhunter.kg или на официальном сайте компании. И главное — не делитесь информацией о себе, которой нет в открытом доступе, — например, паролями, платёжными или паспортными данными.

5. Не отправляйте ссылку на резюме непроверенным адресатам

6. Не переходите на подозрительные сайты

Что делать если уже стали жертвой недобросовестных работодателей?

В первую очередь нужно подать заявление в полицию. В нём нужно указать:

— Ваши Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации и контакты для связи.

— Описать детали ситуации: дату, время и место совершенных действий мошенников. Также постараться детально описать суть этих действий.

— Указать дату составления заявления и подписать его.

Если вы столкнулись с финансовым мошенничеством, то можно попробовать обратиться в банк, со счёта которого были незаконно списаны ваши денежные средства.



Менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова