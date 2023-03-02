Чиновники и депутаты на обсуждение ликвидации общественных советов не пришли

Участники мероприятия отмечают, что упразднение ОС — это один из индикаторов сужения гражданских свобод.
Представители Министерства юстиции и депутаты парламента не пришли на круглый стол, где обсуждается инициатива чиновников о ликвидации общественных советов.
Участники мероприятия отмечают, что упразднение ОС — это один из индикаторов сужения гражданских свобод. Но, видимо, Минюст взял курс на ограничение прав и возможностей, потому что его представители проигнорировали дискуссию.
Напомним, 3 февраля в рамках общественного обсуждения на сайте кабмина появился проект закона об упразднении общественных (наблюдательных) советов при министерствах и ведомствах. Их представители обратились к президенту страны.
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