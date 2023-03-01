ГКНБ КР: По международным соревнованиям «UAE SWAT Challenge 2023»

Бишкек, "Саясат.kg". В этом году в соревновании принимали участие 55 из заявленных 65 команд из 28 стран.

Команда Кыргызской Республики, представленная военнослужащими сил специального назначения 9 Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, заняла итоговое 8 место в проходящих в городе Дубаи международных соревнованиях «UAE SWAT Challenge 2023».

Этот неофициальный чемпионат мира среди сил специального назначения силовых структур проходил с 20 по 24 февраля. В этом году в соревновании принимали участие 55 из заявленных 65 команд из 28 стран.

В течение пяти дней в жесткой конкурентной борьбе соревнований сотрудники спецподразделений выполняли различные тактические задания, в ходе которых преодолевали препятствия, поражали мишени из различного оружия, а также освобождали «заложников» и эвакуировали раненых.

“На заключительном этапе сотрудники спецподразделений проходили одну из сложнейших полос препятствий. Только половина команд сумела осилить данное упражнение. Бойцы 9 Службы ГКНБ КР стали третьими, показав время четыре с лишним минуты”.