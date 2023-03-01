Завершается третья четверть в школах. Когда начнутся весенние каникулы?

В школах Кыргызстана третья четверть завершается в марте.
Kaktus.media напоминает, когда у учеников пройдут каникулы.
Отметим, в январе Министерство образования и науки сократило весенние каникулы из-за продления зимних каникул. Весенние каникулы должны были начаться 22 марта и продлиться до 26 марта включительно.
Однако из-за того, что понедельник, 20 марта, по всей республике будет выходным для граждан, работающих по пятидневному рабочему графику, школьники тоже будут отдыхать 20-21 марта. Данную информацию редакции подтвердили в ведомстве.
Занятия начнутся 27 марта.
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