Завершается третья четверть в школах. Когда начнутся весенние каникулы?

В школах Кыргызстана третья четверть завершается в марте.

Kaktus.media напоминает, когда у учеников пройдут каникулы.

Отметим, в январе Министерство образования и науки сократило весенние каникулы из-за продления зимних каникул. Весенние каникулы должны были начаться 22 марта и продлиться до 26 марта включительно.

Однако из-за того, что понедельник, 20 марта, по всей республике будет выходным для граждан, работающих по пятидневному рабочему графику, школьники тоже будут отдыхать 20-21 марта. Данную информацию редакции подтвердили в ведомстве.

Занятия начнутся 27 марта.



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