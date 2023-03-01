Видео - ГКНБ КР: При получении взятки был задержан работник лесного хозяйства Ат-Башинского района Нарынской области

Бишкек, "Саясат.kg". В связи с тем, что «Б.А.С.» не является должностным лицом, последний находится под подпиской о невыезде.

28 февраля 2023 года ГКНБ КР согласно поступившего заявления, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки, при получении денежных средств в размере 10 000 сом с поличным задержан работник лесного хозяйства Ат-Башинского района Нарынской области «Б.А.С.».

Необходимо отметить, что «Б.А.С.» ранее также привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние. При этом, с 2015 по 2018 г.г. являлся активистом ОО «АКНК» (Антикоррупционный народный контроль).

Так, «Б.А.С.» на протяжении длительного периода, путем угроз и шантажа, вымогал денежные средства за трудоустройство у гражданина «А.А.А.».

В связи с тем, что «Б.А.С.» не является должностным лицом, последний находится под подпиской о невыезде. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.