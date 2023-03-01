Кыргызстанские пограничники в 2022 году пресекли 274 факта контрабанды

В конце февраля 2023 года состоялось заседание Коллегии Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя ГКНБ КР генерал-лейтенант Р. Мамасадыков, представители Совета безопасности и Генерального штаба ВС КР, а также командиры соединений, частей и учреждений Пограничной службы ГКНБ КР.

В ходе Коллегии были подведены итоги служебно-боевой деятельности ведомства за 2022 год, а также рассмотрены вопросы повышения боевой готовности личного состава, эффективности процессов подготовки и повышения квалификации военнослужащих пограничной службы. До участников заседания были также доведены задачи на 2023 г.

Подводя итоги за прошлый год, было отмечено, что в 2022 г. задержаны 450 нарушителей границы; 113 нарушителей режима госграницы и пограничного режима. На нарушителей госграницы наложено штрафов на общую сумму 585 000 сомов.

За 12 месяцев прошлого года зафиксировано 20 пограничных инцидентов, из них: на кыргызско - таджикском участке – 18 инцидентов, на кыргызско - узбекском участке-2 инцидента.

В период 2022 года Пограничной службой были пресечены 274 факта незаконного провоза контрабандных грузов через границу на общую сумму более 206 000 000 сомов.

На внутренних границах ЕАЭС было пресечено 48 фактов незаконного провоза неучтенных грузов на сумму более 146 000 000 сомов.

В 2022-ом году пограничники выявили и задержали 27 кг 290 гр. гашиша и 13 кг. 516 гр. марихуаны.

Кроме того, были обнаружены 10 схронов с оружием, боеприпасами, гранатами и взрывчатыми веществами.

Выступая перед участниками заседания, первый заместитель председателя ГКНБ КР генерал-лейтенант Р. Мамасадыков отметил значительные преобразования в системе национальной безопасности, улучшение материально-технической базы Пограничной службы, социально-бытовых условий жизни и быта стражей границы. Генерал-лейтенант Р. Мамасадыков призвал органы управления Пограничной службы к комплексному подходу к решению поставленных задач и адекватному реагированию на современные вызовы и угрозы.

В свою очередь Директор Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майор Уларбек Шаршеев обозначил позитивные сдвиги в служебно-боевой деятельности ведомства, при этом отметив отдельные недостатки и упущения. Глава пограничного ведомства потребовал от командного состава ПС ГКНБ КР усилить контроль над исполнительской дисциплиной, принимать жесткие меры в борьбе с коррупционными проявлениями и не допускать нарушений личной безопасности военнослужащих и их семей.

Глава пограничного ведомства указал руководителям органов управления на повышение качества организации служебно-боевой деятельности и неукоснительное выполнение задач по качественной охране государственной границы".





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