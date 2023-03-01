В Бишкеке преподавателя вуза заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, 27 февраля в милицию обратилась женщина. Она попросила принять меры в отношении педагога одного из университетов столицы, который с сентября 2022 года совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней сестренки ее мужа.
По словам женщины, в последний раз мужчина вступил с несовершеннолетней в половой контакт против ее воли вблизи села Орто-Сай.
Начата доследственная проверка и назначены необходимые экспертизы.
44-летнего подозреваемого доставили в следственную службу. В рамках расследования всех причастных допросили и собранные материалы передали в ОВД Аламединского района Чуйской области по территориальности.
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