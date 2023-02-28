Почему на месте колонии № 47 должен быть парк

Инициатором строительства многоэтажек является кабинет министров, который заявляет о цели создания доступного соцжилья.

Экологические общественные организации Кыргызстана не согласны с решением строительства на месте колонии № 47 социального жилья и предлагают обсудить вопрос за круглым столом всех заинтересованных 3 марта 2023 года. Свое видение по этому поводу они опубликовали на своей страничке в социальной сети.

"В конце января пресс-служба "Бишкекглавархитектуры" представила эскизы домов на 10 тысяч квартир, которые могут возвести на месте снесенной исправительной колонии № 47. Инициатором строительства многоэтажек является кабинет министров, который заявляет о цели создания доступного соцжилья.

Территория бывшей колонии находится в Ленинском районе недалеко от 4 горбольницы среди жилмассивов "Ак-Орго", Пишпек, "Арча-Бешик" и Рабочего городка.

Согласно исследованию "Инициативы Арча" парки и скверы в Ленинском районе занимают всего около 1% территории - это худший показатель в городе. Из-за этого более 74% местных жителей не имеют доступа к зеленым территориям. Это значит, что людям не только негде гулять - нехватка зеленых территорий негативно влияет на социальное взаимодействие, здоровье и благополучие жителей. ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К ЗЕЛЕНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ЭТОМ РАЙОНЕ:

По словам эколога "Инициативы Арча" Дмитрия Переяславского необходимо закрепить все потенциальные территории в городе под озеленение и ввести мораторий на строительство в этих местах. "Таким образом, мы сможем достичь озеленения в 7 кв. м на жителя вместо существующих 4 кв. м. По советским нормативам озеленение должно составлять 21 кв. м на жителя". Выделение территории экс-колонии под парк могло бы снизить муниципальный долг на озеленение. Тем более что в будущем малоэтажная застройка будет переходить в многоэтажную, а дефицит зеленых зон будет только увеличиваться.

Увеличение площади зеленых территорий необходимо городу в качестве адаптации к глобальному изменению климата, в частности улучшению микроклимата. С 2014 года Бишкек потерял около 20% своих зеленых зон. Из-за этого летом в городе становится все жарче, нарастает загрязнение воздуха и почвы, уровень шума и пыли. Ответственность за соблюдение экологических прав горожан регламентируется не только национальными законами, но и международными обязательствами Кыргызстана - в 2019 году наша страна ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата.

В идеале решение о таком масштабном строительстве должно проходить через общественные обсуждения, поскольку строительство многоэтажек на десять тысяч квартир окажет существенное влияние на жизнь всех бишкекчан. Например, на дорожную инфраструктуру, загруженность общественного транспорта, инженерные сети (канализацию, водопровод, электросистему). Такое строительство также будет дополнительной нагрузкой на социальные объекты - школы, больницы, детские сады, которых итак не хватает.

Идею строительства раскритиковали и архитекторы. Белек Сарымсаков, кандидат архитектуры и зампредседателя Союза архитекторов, рассказал о нарушении норм плотности застройки, процента озеленения и количества парковочных мест, а также отметил, что невозможно вместить 10 тысяч квартир на 8 гектаров земли: "Такие крупные проекты надо прежде всего обсуждать со специалистами."

Идею создания парка поддерживает и Жаныбек Абиров, депутат Жогорку Кенеша от Ленинского района: "С октября 2022 года мы вносим наше предложение по строительству парка в указанном районе. Во-первых, это внесло бы большой вклад в озеленение нашего города, во-вторых, создало бы комфортные условия для отдыха наших детей, а также стало бы одним из эффективных способов борьбы с пагубным воздействием смога. Было бы замечательно, если бы мы построили парк на площади 8 гектаров."

Решение о строительстве парка, а не новых многоэтажек могло бы стать прецедентом, и в том числе частью программы "Жашыл Мурас", запущенной президентом. Однако поскольку территория бывшей колонии находится в государственной собственности решение зависит как от кабинета министров и депутатов Жогорку Кенеша, так и от мэрии и депутатов Бишкекского горкенеша.

Экоактивисты из "Инициативы Арча", ОО "МувГрин" и гражданской инициативы Peshcom просят кабмин пересмотреть свое решение о строительстве многоэтажек на месте бывшей колонии в пользу парка.

Приглашаем Вас на панельную дискуссию диалоговой площадки "Шааркана: почему на месте колонии нужен парк?" 3 марта 2023 года (с 16.00 - 18.00) в ololoErkindik 64Б, просп. Эркиндик, с участием горожан, экспертов, представителей муниципалитета и государственных органов.

На встрече эксперты расскажут о нарушениях санитарных норм при строительстве микрорайона на месте бывшей колонии № 47 и актуализируют необходимость перспективного плана озеленения города Бишкека".

URL: https://www.vb.kg/427570