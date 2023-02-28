ГКНБ КР: Выявлен факт злоупотребления должностным положением сотрудниками ГНС

Бишкек, "Саясат.kg". «Т.Б.», задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, предусмотренного ст. 337 ч.3 УК КР (Злоупотребление должностным положением), выявлен и документирован факт злоупотребления должностным положением главным налоговым инспектором отдела взыскания задолженности и проверок УГНС по Лейлекскому району «Т.Б.», который вопреки интересам службы и налогового законодательства КР при проведении плановой выездной налоговой проверки ОсОО «Э.О.», оказывал содействие в занижении суммы причитающихся к уплате в бюджет страны налогов в особо крупном размере.
Так, главный инспектор «Т.Б.», в ходе проверки ОсОО «Э.О.» проигнорировав установленные Налоговым кодексом КР ставки акцизного налога на дизельное топливо-зимнее (код ТНВЭД 2710192900), вместо 5000 сомов за 1 тонну указал 400 сомов, в результате в бюджет страны нанесен ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время, принятыми мерами нанесенный материальный ущерб действиями «Т.Б.» восстановлен полностью, также устанавливается причастность к данному преступлению других должностных лиц ГНС при МФ КР, в том числе будет дана правовая оценка действиям представителей ОсОО «Э.О.».
27 февраля т.г., в рамках вышеуказанного уголовного дела главный налоговый инспектор отдела взыскания задолженности и проверок УГНС по Лейлекскому району «Т.Б.», задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Следствие продолжается.
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