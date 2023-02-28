Минтруда разрабатывает программы поддержки возвращающихся трудовых мигрантов

Минтруда разрабатывает программы поддержки возвращающихся из трудовой миграции кыргызстанцев.

Об этом сказал заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев на презентации ситуационного анализа «Вопросы реинтеграции женщин-мигрантов через систему образования в Кыргызстане».

Как сообщила пресс-служба ведомства, исследование проведено Министерством труда в сотрудничестве с Ассоциацией образования для изучения возможностей реинтеграции мигрантов через систему образования в экономическое развитие страны.

«В рамках реализации указа президента об улучшении миграционной ситуации министерство реализует последовательную политику поддержки трудовых мигрантов, которая включает и активные меры помощи тем, кто возвращается в республику. С прошлого года мы заключаем социальный контракт и на грантовой основе выдаем по 100 тысяч сомов на открытие бизнеса. На базе 99 учебных заведений по всему Кыргызстану можно пройти обучение 125 профессиям, востребованным на рынке труда. С этого года ведомство еще больше усилит работу в сфере занятости и профессионального обучения, поскольку наблюдается тенденция возвращения трудовых мигрантов», — отметил замминистра.

Он добавил, что, приезжая из других стран, трудовые мигранты привозят опыт работы в различных сферах и начальный капитал для открытия своего дела. «Наша задача — их поддержать, поэтому в этом году также будет организовано бесплатное обучение основам предпринимательства и финансовой грамотности для 15 тысяч кыргызстанцев», — заключил Нурдоолот Базарбаев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259523/