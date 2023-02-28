Бишкекский городской отдел ГУ «Унаа» теперь будет работать и по выходным

Бишкекский городской отдел ГУ «Унаа» теперь будет работать и по выходным.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с большим наплывом желающих зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства и для удобства кыргызстанцев и гостей столицы бишкекский городской отдел государственного учреждения «Унаа» МВД в пилотном режиме до особого распоряжения впредь будет работать каждый день с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00)», — говорится в сообщении.

Также по выходным с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) работают:

западный отдел по адресу: город Бишкек, улица Алыкулова, 3/10 (ТЦ «2 Прораба»);

межрегиональный отдел по адресу: село Военно-Антоновка, авторынок «Риом-авто».



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