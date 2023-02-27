Посол Турции поблагодарил кыргызстанцев за помощь

Мы выражаем благодарность Кыргызстану за то, что он был с нами в беде и прислал помощь нашей стране.

Об этом сегодня, 27 февраля 2023 года, на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган.

По его словам, правительство и народ Кыргызской Республики незамедлительно бросились на помощь Турции после пережитого нами землетрясения.

"Солидарность проявили президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, государственные деятели Кыргызской Республики, депутаты, общественные деятели, деятели искусства, ученые, диаспоры и объединения, айыл окмоту, торгово-промышленные палаты, граждане, прибывшие со всех регионов Кыргызстана.

С первых часов землетрясения мы связались с МЧС КР и обсудили шаги, которые можно предпринять. Поисково-спасательная группа в составе 173 человек и 5 собак была направлена Кыргызстаном в нашу страну по поручению президента, господина Жапарова. В эти цифры входит и команда Академии гражданской защиты.

Первая поисково-спасательная группа из 67 человек и 2 поисковые собаки вылетела из Кыргызстана 7 февраля рейсами авиакомпании "Турецкие авиалинии" ТК-347 и ТК-345, прибыла в Газиантеп 8 февраля и затем приступила к поисково-спасательным работам в Кахраманмараше.

Вторая и третья поисково-спасательные группы прибыли в Газиантеп 12 и 13 февраля 2023 года на транспортных самолетах, зафрахтованных Кыргызской Республикой, и оттуда были доставлены в Кахраманмараш.

По запросу министра внутренних дел Турции, господина Сулейман Сойлу, поисково-спасательные группы, продолжающие свою работу в Кахраманмараше, 16 февраля 2023 года были переведены в Хатай для проведения поисково-спасательных работ.

Поисково-спасательная группа Кыргызстана извлекла из-под завалов 8 человек живыми и 198 тел. Усердно работая над спасением жизней в тяжелых условиях, поисково-спасательная группа Кыргызстана стала одной из последних оставшихся групп в Турции", - отметил он.

Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган также добавил, что из Кыргызстана были отправлены в Турцию 127 кыргызских юрт, 2 контейнера из войлока и 7 стандартных палаток.

"Вместе с поисково-спасательной группой и палатками на транспортных самолетах 12 и 13 февраля 2023 года были доставлены в Газиантеп бригада из 5 человек для установки кыргызских юрт, 6 фельдшеров, 1 полевой госпиталь, 20 коробок с лекарствами, 2 генератора, 2 тепловентилятора и 2 транспортных средства.

Кроме этого, Министерством внутренних дел КР были отправлены в зону землетрясения 500 матрасов, 500 спальных мешков, 100 обогревателей и 1000 одеял", - сказал он.





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