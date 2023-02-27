"Из Кыргызстана в Турцию было доставлено более 50 тонн гумпомощи"

По его словам, всего из Кыргызстана было доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

Наши братья со всех регионов Кыргызстана проехали сотни километров, чтобы доставить помощь в посольство для пострадавших от землетрясения в нашей стране. Об этом сегодня, 27 февраля 2023 года, на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган.

По его словам, всего из Кыргызстана было доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

"25,3 тонны помощи первой необходимости, собранной кыргызским народом, общественными организациями страны, нашими соотечественниками и гражданами Турции, были доставлены в нашу страну рейсами авиакомпаний "Турецкие авиалинии" и "Пегасус Эйрлайнс". Также более 30 тонн помощи отправили в Турцию автомобильным транспортом.

В Турцию были отправлены 5225 одеял, 680 спальных мешков, 2 генератора, 1099 матрасов, 16 обогревателей, 9 тонн одежды, 9 тонн гигиенических/медицинских средств и 5 тонн продуктов питания.

Кроме этого, правительство Кыргызстана открыло банковский счет для поддержки. Сотрудники государственных учреждений пожертвовали свою однодневную заработную плату, а депутаты пожертвовали свою двухдневную заработную плату на поддержку пострадавших от землетрясения. Таким образом, 992 тысячи 869 долларов США и 1418 евро были переведены в Турцию 24 февраля 2023 года", - отметил турецкий посол.

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