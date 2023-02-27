Вакцинация от гепатита В: когда результаты экспресс-теста могут напугать

В Кыргызстане продолжается добровольная вакцинация взрослого населения от вирусного гепатита В (ВГВ).

Это поможет не только защитить граждан от опасного вируса, но и выявить тех, кто уже заражен и еще не знает свой статус. Однако применяемые экспресс-тесты могут показывать ложные результаты. Почему это происходит и что делать в таких случаях?

Стресс на ровном месте

Одна супружеская пара решила вакцинироваться от ВГВ и обратилась в поликлинику по месту жительства. Перед тем как сделать прививку, медработники проводят экспресс-тестирование.

«Мне тест делать не стали, я немного приболела, а мужу через 15 минут выдали положительный анализ и сказали, что тест не 100-процентный. От неожиданности я начала спорить, зачем делать людям неточные тесты, отправляли бы сразу в частные лаборатории для исследования крови. Медики ответили, что вирус передается через слюну и во время полового акта, и отправили нас в другой кабинет за направлением на сдачу крови из вены. Мы были уверены, что здоровы, я просила сделать мне тоже экспресс-тест, но получила отказ. Сдавать кровь в государственной поликлинике мы не стали, пошли в частную лабораторию, заплатили за анализы 1,1 тысячи сомов, результаты у обоих вышли отрицательные», — рассказала кыргызстанка 24.kg.

Она недоумевает, зачем делать людям неточные тесты и заставлять их нервничать.

«Я так плакала вчера, истерика началась. Руки тряслись, пока проверяла результаты анализов онлайн. Матери мужа тоже было плохо, она всю ночь не спала, в слезах. Хотя супруг был спокоен. Никаких симптомов заболевания у нас не было. Медсестра сказала, что таких, как мы, уже около 15 человек, у кого тесты оказались неправильные», — отметила женщина.

Она призналась, что после этой ситуации задумалась, а стоит ли делать саму прививку. «По работе мне это необходимо, поэтому мы снова пошли в поликлинику. Но вакцину не получили. В поликлинике нам сказали, что анализы из частной лаборатории, сделанные за день, они якобы не признают, мол, нас туда никто не отправлял, и нужно сдавать кровь в поликлинике. Стоит этот анализ 123 сома, и делают его в течение четырех дней. Почему же тогда делают экспресс-анализ за 15 минут и признают его результаты?» — задалась вопросом кыргызстанка.

Неточность допускается

Руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов пояснил, что достоверность тестов по инструкции составляет 95 процентов.

То есть в 5 процентах случаев результат может оказаться ложноположительным или ложноотрицательным.

«Не надо впадать в истерику. После положительного экспресс-теста люди должны идти к врачу. В ЦСМ, где проводят вакцинацию, приказом должны назначить одного ответственного сотрудника. Ему передают граждан с положительным результатом, а он уже решает, что делать дальше. Алгоритм прописан. У некоторых анализ может оказаться положительным, но вирус не активный. То есть до конца жизни у человека вирус так и не активизируется. Очень много разных моментов», — сказал он, добавив, что анализы частных лабораторий медработники тоже должны принимать во внимание.

По словам Зуридина Нурматова, некоторые сразу приходят на вакцинацию со своими результатами — от государственных или частных лабораторий.

«Мы разрешаем делать прививку при отрицательном результате месячной давности. В таких случаях делать экспресс-тесты не нужно», — заверил он.

Ранее ведущий специалист департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султан Суранбаев заявлял, что выявляемость гепатита оказалась намного выше, чем ожидалось. По его данным, только в Чуйской области у 200 человек выявили вирус в крови. В скольких случаях экспресс-тест оказался ложным, неизвестно.

Взять под контроль

Проблема вирусных гепатитов в Кыргызстане острая, многие больные даже не догадываются о наличии вируса в своем организме и узнают об этом совершенно случайно. Поэтому точных сведений, сколько в стране человек болеет гепатитом, нет.

По оценочным данным, гепатитами В и С в Кыргызстане инфицировано до 300 тысяч человек.

Главная опасность болезни в бессимптомном течении. Пациенты часто обращаются за помощью к врачу уже с осложнениями в виде цирроза печени, рака и другими.

«При заражении гепатитом В симптомов нет долгое время. Они появляются только при нарушении функций печени — слабость, тошнота, желтушность и другое. Но даже в это время у некоторых больных нет желтушности. По официальной статистике, среди впервые выявленных пациентов вирусный гепатит В в острой форме составляет всего до 5 процентов, остальные 95 процентов уже в хронической форме с осложнениями. Это связано не только со слабым эпидемиологическим надзором, но и с характером проявления этого вируса», — отметил Зуридин Нурматов.

По его словам, в республике есть два основных показателя, которые давно не снижаются, — заболеваемость и смертность от цирроза и рака печени. Специалист связывает это с распространенностью гепатитов.

Выход есть

По словам медиков, главный эффективный метод борьбы с ВГВ — это вакцинация.

В мире есть несколько схем вакцинации — новорожденных, подростков или только групп риска. В Кыргызстане прививать новорожденных повсеместно начали с 2001 года. В 2002-м охват составил 98 процентов.

В настоящее время привили почти 3 миллиона человек. Среди привитых нет ни одного случая заражения. - Зуридин Нурматов

По его словам, в результате заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась почти в 150 раз.

«Хотя до этого дети болели чаще, чем взрослые. Сейчас по республике фиксируются только единичные случаи. За вакцинацию взрослого населения мы бились очень долго, — подчеркнул руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций. — С декабря 2022 года начали с пилотных регионов, а с января 2023-го вакцинация взрослых идет по всей стране. Государство впервые выделяет средства на вакцинацию и лечение. Это выгодно и людям, и государству. Ведь сотни больных едут на лечение за рубеж, деньги собирают всем миром. Пересадка печени стоит от $20 тысяч до $50 тысяч. Вакцинация предотвращает заболеваемость гепатитом, развитие цирроза и рака печени».

Зуридин Нурматов добавил, что в прошлом году при технической поддержке ВОЗ обследовали 4 тысячи детей по всей республике — учеников третьего класса.

«Была репрезентативная выборка. Всего пять человек оказались инфицированными: по одному — в Ошской и Нарынской областях, три — в Бишкеке. Это говорит о том, что мы достигли цели по вакцинации детей, ее эффективность доказана. Если продолжим хорошими темпами и сможем привить все население, то через некоторое время гепатита В у нас не будет», — резюмировал он.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259299/