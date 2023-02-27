Видео - Осужденный экстремист призвал граждан КР не поддаваться призывам членов РЭО и МТО

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности МТО/РЭО.
ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР, осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников международных террористических организаций, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Так, в результате проведенных профилактических мероприятий, публично отречен от радикальных взглядов, гражданин КР «К.А.Г.», 1967 г.р. уроженец Баткенской области, который проходил диверсионно-террористическую подготовку в рядах международных террористических организаций на территории Сирии.
В результате проведения соответствующих мероприятий «К.А.Г.» признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов МТО/РЭО.
В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности МТО/РЭО.
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