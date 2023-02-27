Популярный Кадамжайский щенок обрел любящую хозяйку

Его подобрала русская девушка, которая живет по соседству.
Новость про щенка, которого принес мальчик по имени Алихан в школу, вызвала бурное обсуждение среди наших читателей. Поэтому мы решили проследить за дальнейшей судьбой четвероногого друга школьника.
Как пишет издание mekendesh со ссылкой на мать школьника Гулькумар Сарыбаеву, после того, как мальчика отругала учительница, Алихану пришлось оставить щенка на улице. Его подобрала русская девушка, которая живет по соседству. Позже, когда мальчишка нашел свою собаку, его мать отвела животное к ветеринару, который осмотрел его, назначив лекарства. Щенок получил паспорт и имя Лити. Новая хозяйка не хотела расставаться с собакой и попросила, чтобы она осталась вместе с ней.
URL: https://www.vb.kg/427528
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!