Избил жену и годовалого ребенка. Милиция задержала мужчину за семейное насилие

Сотрудники милиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в семейном насилии.

Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

По ее данным, 25 февраля с заявлением обратилась К.К. и просила принять меры в отношении своего мужа К.Д., который накануне поздно вечером в ходе ссоры нанес ей и ребенку 2022 года рождения телесные повреждения.

По факту семейного насилия было возбуждено уголовное дело по статье 138 (Истязание) УК КР. Установлен и задержан гражданин К.Д. 1988 года рождения, который доставлен в следственную службу. Он водворен в ИВС ГУВД.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.



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