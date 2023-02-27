Избил жену и годовалого ребенка. Милиция задержала мужчину за семейное насилие

Сотрудники милиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в семейном насилии.
Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.
По ее данным, 25 февраля с заявлением обратилась К.К. и просила принять меры в отношении своего мужа К.Д., который накануне поздно вечером в ходе ссоры нанес ей и ребенку 2022 года рождения телесные повреждения.
По факту семейного насилия было возбуждено уголовное дело по статье 138 (Истязание) УК КР. Установлен и задержан гражданин К.Д. 1988 года рождения, который доставлен в следственную службу. Он водворен в ИВС ГУВД.
В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.
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