Сидячая работа. Как избежать проблем со здоровьем

Это не обязательно должны быть занятия в спортзале или многокилометровые забеги.

Многие кыргызстанцы проводят за компьютером как минимум восемь часов день. Сидячая работа является причиной многих серьезных заболеваний и нарушений в работе организма.

Меньше движений — больше болезней

Статистические данные ВОЗ показывают, что в мире каждый четвертый взрослый и четверо из пяти подростков недостаточно физически активны.

По данным организации, с 2020 по 2030 год 500 миллионов человек столкнутся с болезнями сердца, ожирением, диабетом и другими неинфекционными болезнями только потому, что ведут малоподвижный образ жизни.

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ в организме, может привести к возникновению ожирения, сахарного диабета 2-го типа и повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

До 5 миллионов случаев смерти в год можно было бы предотвратить, если бы население мира было более активным физически.

ВОЗ рекомендует взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, как минимум 150‑300 минут еженедельной физической активности, а для детей и подростков — в среднем 60 минут в день. Это не обязательно должны быть занятия в спортзале или многокилометровые забеги. Достаточно добавить в свой режим больше движений. Более того, специалисты отмечают, что активные физические упражнения не спасут положение, если до или после них оставаться в сидячем положении до 8 часов.

Без отрыва от работы

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации поделились рекомендациями, как можно сохранить здоровье на сидячей работе.

1

Добирайтесь до места работы на велосипеде или пешком

Если вы работаете далеко от дома, то паркуйте автомобиль за несколько кварталов от места, где расположен офис. Если добираетесь на работу на общественном транспорте — выходите за несколько остановок до пункта назначения.

2

Пользуйтесь лестницей, а не лифтом

Подъем и спуск по ступенькам — одно из лучших кардиоупражнений, которое можно выполнять в течение дня.

3

Больше ходите в офисе

Вставайте, когда отвечаете на звонки с мобильного телефона или пишете сообщение. В свободную минуту прогуляйтесь по коридору, сходите в магазин/на обед пешком. Пройдитесь до кулера за водой, и так несколько раз.

Организуйте ваше рабочее место таким образом, чтобы за нужным предметом приходилось вставать.

Желательно, в течение рабочего дня вставать из-за стола и делать небольшую разминку.

4

Делайте несложные упражнения

К примеру, пока распечатываете документы, стоя у принтера, поднимайтесь на носки и опускайте стопы вниз, не касаясь пятками пола. Так вы разомнете ноги и покачаете икроножные мышцы.

Или, сидя за столом, поднимайте плечи вверх, будто хотите дотянуться ими до ушей, затем также медленно опускайте вниз, можно делать повороты шеи, корпуса, потягивать руки. Помните, даже 10-15 минут в движении на рабочем месте лучше, чем неподвижное сидение.

5

Комфорт — не прихоть

Кроме того, специалисты рекомендуют уделить внимание своему рабочему месту. Нужно сидеть так, чтобы стул, монитор и клавиатура находились на одной оси. Компьютер должен быть прямо перед вами. Монитор желательно должен быть на высоте глаз, на расстоянии вытянутой руки, чтобы не перегружать шейный отдел позвоночника и глаза. Ноги должны касаться пола, колени располагаться под прямым углом. Если поменять стул нельзя, можно приобрести ортопедическую подстилку или подушку.

Также не стоит есть прямо на рабочем месте. Лучше прогуляться до ближайшего кафе или сходить в магазин.

Откажитесь от перекусов. Если не получается, то лучше использовать для этого сухофрукты и другие малокалорийные снеки. Свежие фрукты и овощи тоже подойдут. Не следует злоупотреблять фастфудом, бутербродами всухомятку. Лучше вообще не есть их.

Полезно для организма пить — 1,5-2 литра жидкости в день. Чай, кофе, газировки не в счет. Можно поставить на столе бутылочку негазированной воды или лишний раз прогуляться к кулеру.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259145/