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Общество
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Ранение пограничника в Баткене. В Погранслужбе уточнили детали инцидента

Взрыв в войсковой части № 2021 Погранслужбы ГКНБ произошел в пункте досмотра автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе предварительного разбирательства стало известно, что взрыв произошел не в автомобиле, в котором находился военнослужащий.

«Проводится расследование произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 февраля в войсковой части Погранслужбы, расположенной в Баткенской области, произошел взрыв. В результате ЧП ранен военнослужащий.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/259424/ 

           

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