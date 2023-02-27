Ранение пограничника в Баткене. В Погранслужбе уточнили детали инцидента

Взрыв в войсковой части № 2021 Погранслужбы ГКНБ произошел в пункте досмотра автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в ходе предварительного разбирательства стало известно, что взрыв произошел не в автомобиле, в котором находился военнослужащий.
«Проводится расследование произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 25 февраля в войсковой части Погранслужбы, расположенной в Баткенской области, произошел взрыв. В результате ЧП ранен военнослужащий.
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