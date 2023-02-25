ГКНБ КР: Задержаны члены ОПГ за похищение человека

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР по факту похищения человека задержана преступная группировка К.Н.Б., С.Ч.Ш. и М.А.М.
Установлено, что 19 февраля 2023 года на территории города Бишкек К.Н.Б., С.Ч.Ш. и М.А.М., обманным путем организовали встречу местного жителя, где применив физическую силу, пригрозив ножом, вывезли А.Т. в неизвестном направлении и причинили тяжкий вред здоровью. Далее, в бессознательном состоянии привезли А.Т. в одну из квартир г.Бишкек, где последнего удерживали в течении 3 суток и под угрозой расправы требовали 3 тыс. долларов США.
В настоящее время задержанные в порядке статьи 96 УПК КР, водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Следствие продолжается.
ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам, а также вовлечению спортивной части молодежи к криминальным элементам.
Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!