ГКНБ КР: В Джалал-Абадской области задержан работник Сузакской районной архитектуры за махинации с земельными участками

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе проведенного обыска в рабочем кабинете А.Н.О. обнаружены и изъяты более 200 документов...

1 февраля с.г. Главное управление ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала по признакам преступления предусмотренного п.4 ч.4. ст.209 (Мошенничество) УК КР задержан специалист Сузакской районной архитектуры А.Н.О.

Установлено, что задержанный через посредника гражданина КР К.О.С. незаконно реализовал 2 земельных участка под ИЖС с использованием фиктивного постановления Сузакского айыл окмоту о выделении земельных участков.

При этом, выделенные земельные участки являлись землями ФПС (Фонд перераспределения сельхозугодий) и согласно ст.10 Закона КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения», предназначались исключительно для сельскохозяйственного производства.

В ходе проведенного обыска в рабочем кабинете А.Н.О. обнаружены и изъяты более 200 документов на земельные участки на территории с.Сузак Сузакского района с признаками подделки.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на предмет возможной причастности задержанных А.Н.О. и К.О.С. к другим аналогичным преступлениям.

По фактам мошенничества с земельными участками, в т.ч. с участием должностных лиц государственных органов и по другим нарушениям законов КР Главное управление по Джалал-Абадской области призывает граждан и жителей обращаться в дежурную службу Управления по номерам 03722 56049, 03722 54961.