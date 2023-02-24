Хакеры больше не нужны. В WhatsApp обнаружилась брешь в системе безопасности

WhatsApp раскрывает все переписки пользователей при смене телефонного номера.
Об этом сообщает портал Astera.ru.
Как сообщает журнал The Register, к ним обратился один из читателей. Он рассказал, что в мессенджере WhatsApp есть серьезная проблема, из-за которой все переписки пользователей могут оказаться в руках третьего лица.
Это происходит в тех случаях, когда пользователь меняет телефонный номер, но фактически он не отвязывается от аккаунта. В результате новый пользователь мессенджера с купленным новым номером телефона получает доступ к переписке старого абонента, и более того, он даже может переписываться с людьми от его имени.
В WhatsApp не стали отрицать, что проблема существует, но такие случаи крайне редки. Тем не менее разработчики мессенджера советуют при смене номера телефона удалять старую учетную запись в приложении либо переносить аккаунт на новый номер телефона.
Также пользователям советуют использовать двухэтапную верификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Еще было добавлено, что полностью проблему решить они не могут, так как у них нет возможности повлиять на принципы работы операторов связи.
URL: https://kaktus.media/476120
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!