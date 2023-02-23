ГКНБ КР: Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенат Ташиев К.К. посетил ССН ГКНБ «Альфа»

Бишкек, "Саясат.kg". Глава ГКНБ отметил, что со стороны руководства страны и ведомства, создаются все необходимые условия, для успешного выполнения стоящих перед подразделением боевых задач.

Сегодня 23 февраля текущего года, Заместитель Кабинета Министров-Председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант Ташиев К.К. посетил ССН ГКНБ КР «Альфа» где поздравил весь личный состав с днем защитника Отечества.

Так, во время посещения, ССН ГКНБ «Альфа» председатель ГКНБ КР Ташиев К.К. также ознакомился с вновь поступившим в распоряжение подразделения вооружением, оснащением и проверил вооружение на боеготовность. Кроме того, глава ГКНБ отметил, что со стороны руководства страны и ведомства, создаются все необходимые условия, для успешного выполнения стоящих перед подразделением боевых задач.

В конце мероприятия, председатель ГКНБ Ташиев К.К. еще раз поздравил весь личный состав ССН ГКНБ «Альфы» пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе.