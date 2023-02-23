Инвесторов из Грузии зовут строить в Кыргызстане горнолыжные курорты

Об этом сообщает пресс-служба организации.



Глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев провел переговоры с Грузией по инвестициям в туристический сектор Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Достигнуты договоренности с потенциальными инвесторами об ознакомлении с туристическим потенциалом Кыргызстана и тщательной проработке проектов по улучшению и повышению эффективности уже имеющихся объектов, а также о создании новых зон для туристов.

«Нам есть чему поучиться — Грузия ежегодно принимает более 9 миллионов туристов, а доход составляет $3,5 миллиарда. И такие большие цифры приносят всего четыре горнолыжные базы, расположенные на территории страны. Очень важный момент — все они принадлежат государству, но управление передано частным компаниям», — отметил Темир Сариев.



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